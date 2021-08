Olümpiablogi: üllatusteta korvpalliturniir – USA võttis oma

Kas suudab seda valitseva maailmameistri Hispaania kuldne põlvkond eesotsas vendade Pau ja Marc Gasoliga oma viimasel olümpial, endiselt olümpiamedalita väga näljane ja suurepärast mängu näitav Austraalia või hoopis kaitsemängule keskenduv Prantsusmaa, eesotsas NBA kolmekordse aasta kaitsemängija Rudy Gobertiga.

Turniiri käigus selgus, et väga heas löögihoos on ka Sloveenia, kelle eest tegi suurepäraseid etteasteid Luka Doncic. Avamängu 48 punkti või poolfinaali kolmikduubel 18 resultatiivse sööduga jäävad kindlasti kõigile kauaks meelde.

Hoolimata sellest, et USA sai enne olümpiat 2 kaotust ja jäi ka Tokyos oma avamängus alla Prantsusmaale, ei olnud tegelikult kahtlust, et neil on tugevaim meeskond. Pärast kaotatud mängu purustatigi järjest oma vastased, sealhulgas saadi veerandfinaalis kindlalt jagu Hispaaniast ja poolfinaalis Austraaliast.

Finaalis suutis Prantsusmaa küll pidevalt olla löögiulatuses, aga päriselt ohtlikuks ei saanudki. Prantsusmaal jäi finaalis puudu eelkõige vahetusmeeste panusest. USA näitas sel turniiril head kaitsemängu, kus kõik mängijad omavahel vahetasid. Polnud vahet, kas mängujuht jäi keskmängija peale või vastupidi. Rünnakul on ameeriklased alati olnud individuaalsetelt oskustelt kõige paremad ja seda tõestati taas. Võistkondliku rünnaku osas võiks kindlasti norida, aga võitjate üle kohut ei mõisteta.

Suurt rõõmu saavad tunda austraallased. Varem olid nad neli korda jäänud olümpial neljandaks, viieteistkümnendal üritusel tuli esimene medal. Imelise turniiri tegi Patty Mills, kes pronksimängus Sloveenia vastu viskas koguni 42 punkti.

Suurepärase turniiri teinud Sloveenia paistis juba poolfinaalis Prantsusmaa vastu eesotsas Luka Donciciga füüsiliselt veidi väsinud. Poolfinaali valus kaotus jättis kindlasti oma jälje ka vaimsele poolele ja pronksikohtumises olid nad alates teise veerandaja keskpaigast tagaajaja rollis. Sellele vaatamata Sloveeniale nende esimeselt olümpialt tubli 4.koht ja Doncicil jäi viimases mängus 2 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu puudu, et minna ajalukku mängijana, kelle olümpiaturniiri keskmised näitajad on kolmikduubli väärilised.

Parafraseerides klassikuid – korvpall on lihtne mäng, 10 meest ajab 40 minutit palli taga ja lõpuks USA võidab. Vähemalt viimasel neljal olümpial on see nii olnud. Kuidas läheb järgmine kord, selgub juba kolme aasta pärast Pariisis.