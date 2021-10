Steve Kerrist saab tõenäoliselt järgmine USA korvpallikoondise peatreener

56-aastane Kerr on alates 2014. aastast olnud NBA meeskonna Golden State Warriorsi peatreener. Tema juhendamisel on Golden State jõudnud viiel korral NBA finaalmängudele ning aastatel 2015, 2017 ja 2018 võitis Golden State ka NBA tiitli.

Ühtlasi on Kerr alates 2019. aastast olnud Gregg Popovichi juhendamise all USA korvpallikoondise abitreener. Popovich juhendas USA meeskonna Tokyo suveolümpial kuldmedalile, ent paljude ekspertide hinnangul paneb vanameister ameti maha, et keskenduda ainult oma koduklubi San Antonio Spursi juhendamisele.

Tuntud NBA ajakirjanik Marc Stein teatas neljapäeval, et Steve Kerrist saab tõenäoliselt Gregg Popovichi asemel uus USA korvpallikoondise peatreener.

Teine kandidaat USA koondise peatreeneri kohale on Steini sõnul Miami Heati peatreener Eric Spoelstra, ent kuna Steve Kerr on juba abitreenerina USA koondisega pikemalt kokku puutunud ning Spoelstral puudub varasem kogemus koondisega, siis saab Kerrist tõenäoliselt järgmine USA koondise peatreener.

USA korvpallikoondise uus mänedžer Grant Hill soovib, et järgmine peatreener oleks koondise eesotsas vähemalt kuni 2024. aasta suveolümpiamängudeni, mis toimuvad Pariisis.