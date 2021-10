Politsei pidas maailmarekordiomaniku tapmises kahtlustatava kinni

25-aastane kahekordne MM-pronks Tirop leiti kolmapäeval kodust surnuks pussitatuna. Politsei teatas kohe, et peamine kahtlusalune on tema abikaasa ning Rotichil soovitati end üles anda.

Keenia politsei teatel vahistati mees Mombasa maakonnas ja Rotich oli parasjagu teel naaberriiki. "Ta proovis põgeneda naaberriiki, et pääseda õigusmõistmise eest," kirjutas politsei sotsiaalmeedias. "Usutavasti tappis Rotich kahekordse MM-pronksi, pussitades ta surnuks ning seejärel mees põgenes. Tiropi elutu keha leiti kolmapäeval Itenist tema kodust voodist ja tal olid nähtavad kõhuhaavad."

Politsei lisas, et Rotich tegi põgenedes ka avarii. "Rotich rammis enda sõidukiga veokit, püüdes meeleheitlikult meie piiramisrõngast pääseda," teatas politsei. "Praegu kuulatakse teda üle Changamwe politseijaoskonnas."

Tirop püstitas septembris 10 km maanteejooksu maailmarekordi, joostes Saksamaal ajaga 30.01. Augustis võistles ta Tokyo olümpial, kus sai 5000 m jooksus neljanda koha. Lisaks võitis ta kahel korral MM-il 10 000 m jooksus pronksi.

