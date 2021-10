Abikaasat kahtlustatakse maailmarekordiomaniku tapmises

25-aastane Tirop leiti kolmapäeval kodust surnuks pussitatuna. Politsei teatel oli Tiropil noahaav kaelas.

"Soovitame kadunukese abikaasal Ibrahim Rotichil minna lähimasse politseijaoskonda, et aidata politseid nende uurimises," ütles kohalik politseiülem Tom Makori telefoniintervjuus Reutersile. "Me ei ole kahtlusalust vahi alla võtnud, aga meil on infot, mille alusel võime ta arreteerida."

Tirop püstitas septembris 10 km maanteejooksu maailmarekordi, joostes Saksamaal ajaga 30.01. Augustis võistles ta Tokyo olümpial, kus sai 5000 m jooksus neljanda koha. Lisaks võitis ta kahel korral MM-il 10 000 m jooksus pronksi.