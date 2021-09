Naiste pikamaajooksus püstitati kaks uut maailmarekordit

Saksamaal, Herzogenaurachis parandas Keenia pikamaajooksja Agnes Jebet Tirop 10 000 meetri jooksu maailmarekordit 28 sekundi võrra. Tokyo olümpiamängudel 5000 meetri jooksus neljanda koha saanud Tirop nihutas rekordi 30 minuti ja 1 sekundini.

Etioopia jooksja Senbere Teferi tegi samuti ajalugu, kui parandas naiste 5000 meetri jooksu aega 14 minuti ja 29 sekundi peale. Tokyo olümpiamängudel 5000 meetri jooksus kuuenda koha saanud Teferi kommenteeris World Atheltics'i pressiteates, et pärast olümpiat sättis enda uueks eesmärgiks maailmarekordi püstitamise.

Agnes Jebet Tirop took 28 seconds off the long-standing women-only world record for 10k to clock 30:01, while Senbere Teferi set an outright world 5k record of 14:29 at the #adizero Road To Records event in Herzogenaurach