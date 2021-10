Võrkpallurid välismaal: Teppan, Miilen ja Kaibald mängisid resultatiivselt

Prantsusmaa liigades peeti samuti liigahooaja esimesed ametlikud kohtumised. Ardo Kreek ja Arago de Sete pidid avamängus tunnistama Nantes Reze´i 3:2 (25:21, 20:25, 25:18, 22:25, 15:12) paremust. Kreegilt 12 punkti (+8). Meeste esiliigas olid võidukad nii Johan Vahteri kui Robert Viiberi koduklubid. Viiber ja Grand Nancy alistasid 3:0 (25:23, 25:22, 25:14) St-Quentini, Viiber juhtis oma meeskonna rünnakuid kõigis kolmes geimis ja panustas lisaks ka 2 punkti. Liberona tegutsev Vahter sai samuti kirja täismängu, aidates Eesti rahvusmeeskonna abitreeneri Loic Geileri juhendatava Frejusi meeskonna samuti 3:0 (25:18, 25:18, 26:24) võiduni Avignoni vastu, vahendab Volley.ee.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Liis Kullerkannu tööandja Pays d'Aix Venelles Volley Ball (peatreener naistekoondise abitreener Alessandro Orefice) võõrsil 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) jagu Chamalieres'ist, Kullerkann kaasa ei teinud. Polina Bratuhhina-Pitou ja Terville´i Florange said avamängus kirja 3:0 (25:22, 25:15, 25:21) võidu Pariisi St-Cloudi vastu. Bratuhhina-Pitou tõi 7 punkti (+6). Naiste koondise peatreeneri Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet´ Volero alistas 3:1 (25:20, 24:26, 25:20, 25:21) Marcq En Baroeul'i. Le Cannet' naiskonna ridades oli mänguks üles antud ka sidemängija Karolina Kibbermann, kes küll platsil ei käinud. Naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley kirja 1:3 (23:25, 25:21, 17:25, 25:27) kaotuse Stade Laurentinilt.

Itaalia naiste esiliigas avas hooaja Kristiine Miilen, kes aitas Volley Hermaea Olbia naiskonna 3:2 (20:25, 20:25, 25:21, 25:21, 15:12) võidule Aragona üle. Miilen tõi 15 punkti (+6), seejuures lõpetas just eestlanna rünnak mängu.

Türgi meeste kõrgliigas toimus esimene mänguvoor ja ainsa seal palliva eestlase Renee Teppani koduklubi Tokati Plevne pidi vastu võtma 2:3 (18:25, 22:25, 25:13, 25:21, 12:25) kaotuse Sorgunilt. Teppanilt soliidne esitus, Eesti koondise diagonaalründaja tõi mängu resultatiivseimana 21 punkti (+7).

Kreeka meistriliigas avasid Kadi Kullerkann ja tema tööandja Ateena AO Markopoulo laupäeval samuti uue liigahooaja, kui 0:3 (20:25, 21:25, 17:25) jäädi alla Thetise naiskonnale. Statistika pole kahjuks saadaval.

Poola meistriliigas pidi Timo Tammemaa tööandja Rzeszówi Asseco Resovia tunnistama Katowice 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) üleolekut. Tammemaa platsile ei pääsenud. Robert Täht ja Bełchatówi Skra olid tulemusega 3:2 (25:16, 25:22, 23:25, 17:25, 15:10) paremad Olsztynist. Vigastusest taastuv Täht meeskonna koosseisu veel ei kuulunud. Poola esiliigas sai Rainer Vassiljevi juhendatav Wroclawi Gwardia Bielsko-Biala meeskonna vastu ülitasavägiselt kulgenud kohtumises 1:3 (35:33, 22:25, 24:26, 28:30) kaotuse. Tabelis on Vassiljevi klubi 2 punktiga 15. kohal.

Saksamaa naiste kõrgliiga avavoorus said meie naiste koondise liider Kertu Laak ja tema koduklubi Schwerini Palmberg 0:3 (22:25, 22:25, 18:25) kaotuse Thüringenilt. Laak tõi 11 punkti (+9) ja valiti oma naiskonna parimaks.

Saksamaa meeste meistriliigas sai Stefan Kaibaldi tööandja Königs Wusterhauseni Netzhoppers kirja 2:3 (24:26, 30:28, 25:20, 17:25, 10:15) kaotuse Dürenilt. Kaibaldilt hooaja teises liigamängus suurepärane esitus – nurgaründaja tõi 17 punkti (+10). Eesti rahvusmeeskonna peatreeneri Cedric Enardi juhendatav Berliini Volleys alistas 3:0 Lüneburgi ja vigastatud Karli Alliku koduklubi Frankfurt sai 3:1 (26:24, 25:19, 26:28, 25:21) jagu Andri Aganitsa tööandjast VfB Friedrichshafenist. Servimas käinud Aganits skoori ei teinud.

Soomes sai Kristo Kollo tööandja Akaa-Volley lõppenud nädalal kaks võitu. Esmalt oldi 3:1 (25:23, 25:19, 18:25, 25:22) üle Loimaa Hurrikaanist, Kollo panustas 9 punkti (+5). Seejärel saadi Raisio Loimu meeskonnast jagu samuti 3:1 (25:23, 27:29, 25:17, 25:23), Kollolt selles mängus 20 punkti (+9). Andrus Raadik ja Savo Volley said samuti kirja kaks võitu. Nädala esimeses kohtumises oldi 3:1 (25:23, 25:15, 21:25, 25:18) paremad Tuto Volleyst, Raadik ei mänginud. Seejärel alistati 3:0 (25:14, 25:21, 25:19) Loimaa Hurrikaani, Raadikult 14 punkti (+11). Tabelis on Savo Volley 9 punktiga liidrikohal, Akaa-Volley on 6 punktiga kuues.

Soome naiste meistriliigas pidi Silvia Pertensi koduklubi LiigPloki tunnistama 3:2 (19/25 25/11 25/27 25/20 15/13) paremust, eestlannalt 4 punkti (-3). Tabelis on LiigaPloki naiskond 10 punktiga kolmas.

Rumeenias alustas hooaega Keith Pupart, kelle tööandja Craiova alistas 3:0 (25:20, 25:22, 25:17) Bukaresti Stiinta. Pupart tõi 6 punkti (+3).

Luksemburgi naiste meistriliigas sai Anu Ennoki ja Merlin Hurda koduklubi VC Mamer viimases mängus 3:0 (25:15, 25:16, 29:27) jagu Bartrengist ja hoiab tabelis 6 punktiga kolmandat kohta.

Šveitsis mängiv Laura Parts ja ZESAR-VFMi naiskond said viimases liigamängus 2:3 (25:20, 22:25, 20:25, 25:23, 13:15) kaotuse Geneve Volley naiskonnalt ja on liigatabelis 1 punktiga seitsmendal kohal.