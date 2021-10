Hamilton näitas parimat minekut ka teisel treeningul

Hamiltoni võistkonnakaaslane Valtteri Bottas oli kolmas (+0,410), edestades Red Bulli sõitjaid Sergio Perezit (+0,569) ja Max Verstappenit (+0,635). Kuues oli eelmisel etapil Sotšis napilt võiduta jäänud Lando Norris (McLaren; +0,721).

Seitse etappi enne hooaja lõppu juhib MM-sarja Hamilton 246,5 punktiga, aga Verstappen jääb vaid paari silma kaugusele. Kolmas on 151 punktiga Bottas. Võistkondlikult juhib Mercedes.

