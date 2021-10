Türgi GP esimese vabatreeningu võitis Lewis Hamilton

Esimese vabatreeningu kõige kiirem mees oli Hamilton, kelle parim aeg oli 1:24,178.

Teisena lõpetas Max Verstappen (Red Bull Racing), kes kaotas Hamiltonile 0,425 sekundiga. Kolmanda parima aja sai Ferrari sõitja Charles Leclerc, kes kaotas Hamiltonile 0,476 sekundiga.

Reedel selgus samuti, et Mercedese võistkond otsustas Hamiltoni vormeli mootorit vahetada, mis toob seitsmekordsele maailmameistrile kaasa ka karistuse. Hamilton kaotab karistusena kümme stardikohta ja alustab tõenäoliselt pühapäevast võidusõitu stardirivi keskelt.

Enne Türgi GP-d on vormel 1 sarja liider Lewis Hamilton, kellel on 246,5 punkti. Teisel kohal on Max Verstappen 244,5 punktiga ja kolmandal kohal Valtteri Bottas (Mercedes), kes on kogunud 151 punkti.

Reedel sõidetakse ka veel teine vabatreening, mis algab Eesti aja järgi kell 15.00. Homme toimuv kvalifikatsioon algab kell 15.00 ja pühapäevane võidusõit samuti kell 15.00.