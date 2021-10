Domenical: kolmandik F1 sõitudest võiksid olla sprindi formaadis

Vormel-1 MM-sarjas katsetati sel hooajal uut formaati, mille eesmärk on muuta F1 nädalavahetuse jälgimine põnevamaks. Kolmele etapile lisati laupäevane sprindisõit, millele eelneb reedel tavapärane kvalifikatsioon. Vormel-1 tegevjuht Stefano Domenicali ütles, et järgmise hooaja sõitudest võiksid kolmandik olla sprindi formaadis.

Sprindi formaati on sel hooajal kasutatud Silverstone'i ja Monza GP-l ning tulemas on veel Brasiilia GP. Sprindis saavad punkte vaid kolm paremat - vastavalt kolm punkti, kaks punkti ja ühe punkti.

Domenicali kinnitas, et 2022. aasta hooaeg kestab märtsi keskpaigast novembri keskpaigani ning sõidetakse rekordilised 23 etappi.

"Ütlesime aasta alguses, et sel aastal tehakse kolm katset, et veenduda, kas meil on õige tulevikuplaan. Valdav enamus saadud tagasisidest on olnud positiivne," rääkis ta sprindisõitude kohta.

"Edendajad on üliõnnelikud, üldiselt on see olnud uskumatult edukas. See on midagi, mida me tahame kolmandikul võistlustel teha," lisas Domenicali.

Küsimusele, kas see võib tähendada seitset või kaheksat sprinti, vastas ta, et see võimalus on olemas.

Vormel-1 hooaeg lõpeb Abu Dhabis 12. detsembril.