Paris-Roubaix'il esmakordselt toimunud naiste sõidu võitis briti rattur

Paris-Roubaix võistlus on ühepäevane põrgulik katsumus, mis on alates 1896. aastast toimunud, ent alles käesoleval aastal toimus esimene naiste võistlus.

Äärmiselt keerulise ja nõudliku rajaga võistlus on tuntud kui Hell of the North ehk eesti keeles Põhja Põrgu. Osaliselt munakividel sõidetav etapp nõuab tiimidelt spetsiaalseid rattaid, millega võistlejad sõita saaksid.

Laupäeval toimunud ajaloolise esimese naiste sõidu võitis britt Lizzie Deignan. Teise koha pälvis hollandlanna Marianne Vos ning kolmanda koha sai itaallanna Elisa Longo Borghini.

Ühtlasi sai Deignanist esimene briti rattur, kes Paris-Roubaix sõidu on võitnud. Ükski briti meesrattur pole kunagi ühepäevast katsumust võitnud.

Meeste sõit toimub pühapäeval, ent ühtegi Eesti jalgratturit võistlemas ei ole.