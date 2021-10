Karl Patrick Lauk sõlmis profilepingu, Aidi Gerde Tuisk jätkab Hispaanias

Tänavu Prantsusmaa tippamatöörmeeskonnas Team Pro Nicolas Roux pedalleerinud Lauk on sel hooajal teeninud kümme võitu. Neist märkimisväärsemad on Prantsusmaa ühepäevasõit GP de Nogent-sur-Oise, etapivõit Tour of Rhodesilt, etapivõit Balti Keti velotuurilt ning Tour of Estonia üldvõit.

"Mul on väga hea meel liituda 2022. aastal Bingoal Pauwels Sauces WB meeskonnaga," ütles Lauk. "See on minu jaoks hea võimalus liituda profikarusselliga. Ma ei jõua uute meeskonnakaaslastega kohtumist ära oodata. Tänan klubi juhtkonda usalduse eest. Mu eesmärk on jätkata arenemist ja õppimist. Ma panustan meeskonna edusse ja loodan kasutada ära oma võimalused, kui need tekivad."

"Me oleme Karl Patricku tegemisi jälginud kolm aastat. Me märkasime teda juba siis, kui ta liitus 2019. aastal Groupama-FDJ kontinentaaltiimiga. Karl Patrick on võitja ja me tahame anda talle võimaluse ennast tipptasemel teostada. Ma loodan, et ta sõidab hästi ja oleks ainult meie rõõm pakkuda üllatusi," ütles Bingoal Pauwels Sauces WB meeskonna esindaja Christophe Brandt.

19-aastane Aidi Gerde Tuisk jätkab tuleval aastal Hispaania profiklubis Eneicat – RBH Global. Valitsev grupisõidu Eesti meister on tänulik, et tiim usub temasse, andes võimaluse jätkata profileeris ka 2022. aastal.

"Klubil on kindel siht, kuhu nad jõuda tahavad ja selle nimel tehakse ühiselt tööd," ütles Tuisk. "Üldiselt ollakse tiimis toetavad ja elatakse üksteise tegemistele väga kaasa. Minu jaoks oli viimane aasta teistsugune. Sain juurde kuhjaga uusi kogemusi. Suur töö on veel ees ja näeme, kuidas uuel aastal läheb.