Marianne Vos ja Eli Iserbyt võitsid hooaja esimese cyclo-crossi MK-etapi

Oktoobri alguses esmakordselt peetud naiste Paris-Roubaix'l teise koha pälvinud Vos edestas cyclo-crossi MK-sarja avaetapil finišiheitluses valitsevat maailmameistrit Lucinda Brandi (Baloise Trek Lions) ja Denise Betsemad (Pauwels Sauzen-Bingoal). Neljandana lõpetas maastikukrossi olümpiavõitja Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX; +0.19), vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

"Viimane ring oli nagu üks lõputu finišisprint," ütles Vos võidu järel. "Kogu sõit oli üsna intensiivne ja kiirust üleval hoida oli üsna keeruline. Mõnes kohas oli hetk hinge tõmmata, aga viimasel ringil polnud enam sedagi. Lucinda on väga hea sõitja, seega ma ei saanud talle ühtki võimalust jätta, mille ta oleks saanud ära kasutada."

Meeste seas oli parim Euroopa meister Eli Iserbyt. Teise koha sai belglase meeskonnakaaslane Michael Vanthourenhout (+0.30) ja kolmanda Quinten Hermans (Tormans – Circus Cyclo Cross Team; +0.43).

"Ma olen väga õnnelik. Enne sõitu olin mõistagi närvis, sest eelmisel nädalal ei tundnud ma end eriti hästi. Kui start anti, siis sain aru, et täna on hea tunne ja tegin hea võistluse. See on lubav tulemus kogu hooaega silmas pidades," ütles Iserbyt.

Järgmine cyclo-crossi MK-etapp sõidetakse 13. oktoobril Ameerika Ühendriikides Fayetteville'is.