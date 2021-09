Eesti maastikuratturid jõudsid mitmel pool Euroopas esikolmikusse

Maastikumaratoni maailmameistrivõistlusteks valmistuv Greete Steinburg noppis kolmanda koha UCI maratoni sarja võistluselt Jelenia Goras.

Esimese koha pälvis 86-kilomeetrisel ja 2500 tõusumeetriga etapil leedulanna Katazina Sosna (4:47.16), teine oli Aleksandra Andrzejewska (4:54.01). Greete Steinburg lõpetas ajaga 4:59.21.

"Kuna olen eelnevalt kahel korral siin võistelnud, siis otsustasime enne MM-i veel ühe stardi teha," ütles Steinburg.

"Teadsin enam-vähem mis mind ees ootamas on. Sel aastal oli rada küll veidi pikemaks ja raskemaks tehtud ning vihmaste ilmade tõttu oli see ka üsna mudane. Võistluspäev oli õnneks päikseline," lisas ta.

Samuti maailmameistrivõistlusteks valmistuv Peeter Pruus pälvis teise koha Hispaanias, Sea Otter Europe Girona sõidul. Esimese koha pälvis Wout Alleman ja kolmanda Francesc Guerra Carretero.

"Vorm on üpris okei ja proovin veel selle nädalaga viimase lihvi anda. Hetkel on võistlused olnud pigem lühikesed. MM-il on ees ootamas 120 kilomeetrit 4800 tõusumeetriga. Eks ta saab kõigil olema võistlus iseendaga," ennustas Pruus.

Valitsev olümpiakrossi Eesti meister Janika Lõiv sõitis võidu Norras, kus pälvis lühirajasõidus esimese ja olümpiakrossis teise koha. Lühirajasõidus sai eestlanna järel teise koha rootslanna Linn Gustafzzon ja kolmanda koha norralanna Ingrid Sofie Bö Jacobsen.

Olümpiakrossis võidutses taanlanna Caroline Bohe. Lõiv kaotas talle ühe minuti ja 51 sekundiga. Kolmanda koha sai Gustafzzon.

"Tulin hooaja viimasele võistlusele täitsa uitmõttena ning erilist ettevalmistust selleks ei teinud. Hooaeg on olnud pikk ning USA kukkumine annab ka endiselt tunda," ütles Lõiv.

"Nautisin lihtsalt teistsuguseid radu ning mõnusat Norra õhkkonda. Lühirajasõidus trügisid noored tüdrukud kohe ette ja olid väga kiired, aga umbes poole distantsi ajal hakkasin neist vaikselt mööduma. Sõidu eesmärgiks oli järgmiseks päevaks enda hingamine lahti sõita. Lühirajasõidu intensiivsus on selleks väga hea," lisas ta.