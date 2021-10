Mihkel Räim: Vuelta on minu motivaator järgmiseks hooajaks

Kevadel, kui sa Poola tiimiga liitusid, siis sa rääkisid, et ei olnud kõige kergem uut tiimi leida. Nüüd läks vastupidi, eelmine hooaeg pole veel läbi ja sul on juba uus tiim olemas. Kuidas see protsess seekord välja nägi?

Ajaliselt läks kindlasti kergemini, sain juba augustist kergemini hingata. Burgose tiimiga juba eelmine aasta natukene rääkisin, aga siis oli rattaspordis ja spordis üleüldse keerulised ajad. Mõlemapoolne huvi oli olemas, aga ei suutnud õigeaegselt jõuda kokkuleppele.

Mida sa soovisid Burgose meeskonnalt eelkõige saada, mis oli sinu jaoks oluline?

Olin raske seisus, sest häid rattureid on turul palju ja odava hinnaga. Meeskondi on paraku vähe seega eesmärk oli saada järgmiseks hooajaks profileping, mis tagaks kindla igakuise sissetuleku ja kindla võistluskalendri. Õnneks Burgosega seda ei ole, et üks päev on sõit ja järgmine päev mitte. Kindel võistluskalender oli minu jaoks tähtis.

Kas sa oled möödunud hooajaga rahul?

Ma olen rahul, sain sel hooajal viis võitu. Kui ma seda veebruaris oleksin teadnud, et mul on sügiseks kirjas viis võitu ja uus leping, siis oleksin väga rahul olnud. Aga süües kasvab isu ja oleksin võinud rohkem sel hooajal võita.

Millal alustad uue hooaja ettevalmistustega ja millal on sinu esimesed sõidud?

Kõigepealt panen käesolevale hooajale lõpu Saaremaal toimuval Red Bull Tour of Vikings'i võistlusel. Praegu veel järgmisest hooajast palju ei tea, aga praeguse hooaja põhjal oskan umbes aimata, mis ees ootab. Näiteks, palju võistlusi Hispaanias.

Kuigi Burgosel veel kutset Vueltale ei ole, siis ridade vahelt võib lugeda küll, et Hispaania meeskond saab Hispaanias toimuvale velotuurile kutse. See on minu motivaator järgmiseks hooajaks, mille nimel treenin. Pärast viimast võistlust kavatsen kuu aega puhata ja siis alustan novembris uue hooaja ettevalmistustega.

Vaata videost täispikka intervjuud Mihkel Räimega.