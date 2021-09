Mihkel Räim leidis järgmiseks hooajaks uue meeskonna

Hispaanias tegutsev Burgose jalgrattameeskond teatas teisipäeval, et on sõlminud lepingu Eesti jalgratturi Mihkel Räimega, kes liitub meeskonnaga järgmisest hooajast.

Profikontinentaalklubi Burgos teatas sotsiaalmeedias, et Räim on meeskonna esimene lisandus järgmiseks hooajaks. Meeskond kirjutas kodulehel, et Räim on kogemustega sprinter, kes lisab meeskonda palju väärtust.

Räim on kolmel korral tulnud Eesti meistriks maanteeratta grupisõidus ja sõitis eelmisel aastal Poola kontinentaalklubis Mazowsze Serce Polski. Varasemalt on rattur olnud Israel Cycling Academy ja Amore & Vita meeskondade liige.

28-aastane eestlane ütles, et tal on hea meel liituda profikontinentaalklubiga, sest tema jaoks on oluline enda taset tõsta. "Burgose meeskonnal on minu omaduste jaoks hea kalender, nad võistlevad tihti Hispaanias ja Prantsusmaal, kus olen varem võitusid ja häid tulemusi saavutanud," ütles Räim. "Minu peamine eesmärk on meeskonnale häid kohti tuua ja võita."

Meeskonna tehniline direktor David Cantera ütles, et meeskond on Räimel silma peal hoidnud juba eelmisest aastast ning eestlaselt oodatakse meeskonna konkurentsivõime tõstmist.