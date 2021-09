Eesti jalgrattur Mihkel Räim pääses liiklusõnnetusest ehmatusega

"Õnnetused jalgrattaspordis on ohtlikud ja mul on olnud mõni valus kukkumine, aga täna sõitsime pärast sõitu hotelli ja sattusime kahjuks kiirteel liiklusõnnetusse," kirjutas Räim ühismeedias. "Õnneks on meiega okei, veidi šokis ja üks kutt viibib haiglas, aga mitte midagi eluohtlikku."

HRE Mazowsze Serce Polski jalgrattameeskond andis teada, et haiglasse toimetatud jalgratturil kahtlustatakse rangluumurdu. Ülejäänud ratturid ja taustajõud on terved. Osalemine laupäevasel etapil otsustatakse reede hilisõhtul.

Räim ja tema meeskond osalevad Itaalias tugevuselt neljanda tasemega mitmepäevasõidul Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Reedesel esimesel etapil sai Räim 137. koha, kaotades võitjale enam kui kümne minutiga.