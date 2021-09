Rannula Pärnu eurodebüüdi eel: vastane on kogenud, aga meil tuleb võimalusi

Heiko Rannula käe all on Pärnu Sadam mänginud 2014. aastast alates ning muutunud järjest edukamakas ja ambitsioonikamaks. Kevadel võideti klubi ajalugu tehes Eesti meistrivõistlustel hõbemedalid ja jõuti Eesti-Läti liigas sammu kaugusele poolfinaalist. Nüüd on tiim komplekteeritud nii, et mängida Eesti-Läti liigas medalile ja karastuda eurosarja debüüdil.

"Me oleme endiselt selline ebamugav sats," arvab Pärnu peatreener Heiko Rannula. "Me oleme ebastandardne. Me ei ole tüüpiline, et neli viskajat ja tagumine ja pikk teevad pick'n'roll'i. Me oleme ebastandardne, me jookseme palju ja kaitses oleme ka kindlasti selline, kes muudab palju kaitseformatsioone. Ma usun, et ebamugav vastane."

Et pääseda FIBA Europe Cupil põhiturniirile, peab Pärnu kodusel kvalifikatsiooniturniiril alistama uuel nädalal järjest kolm vastast. Esimese sammuna Austria klubi Viin.

"Vastane on kogenud," kinnitas Rannula. "Kogenud treener, kogenud mängijad, palju välismaalasi, kes on sellel tasandil varem mänginud. Kindlasti tuleb raske mäng, aga me oleme valmis ja ma leian, et meil on omad võimalused olemas."

Kuidas Rannulat treenerina ja meeskonda motiveerib see, et tänavu võisteldakse eurosarjas? "Kindlasti motiveerib, paigalseisu ei taha. See oli meie eesmärk ja see, et me nüüd koduturniiri ka saime, paneb natuke rohkem pingeid peale. Aga pingetega tuleb hakkama saada," tõdes Pärnu loots.

Viiniga mängitakse teisipäeval ja edu korral ootab Pärnut päev hiljem liigas tiitlit kaitsev Ness Ziona Iisraelist.