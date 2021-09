NBA klubi vallandas ootamatul põhjusel meeskonna peadirektori

NBA klubi Minnesota Timberwolves teatas kolmapäeva hilisõhtul, et vallandas meeskonna peadirektori Gersson Rosasi.

Rosasi vallandamine tekitas esialgu kummastust, sest Rosas on meeskonna peadirektor olnud alates 2019. aasta kevadest ning tema juhtimise all on klubi arenenud positiivses suunas.

Loetud tunnid pärast vallandamist avaldas spordiväljanne The Athletic, miks Rosas vallandati. The Athleticu kohaselt lõi Rosas Timberwolves'i meeskonnas äärmiselt ebameeldiva ja pingelise keskkonna, mis tekitas paljudes Rosasi suhtes vastumeelsust.

Samuti oli Rosas pidevalt tülis meeskonna asepresidendi Sachin Guptaga, kuna mõlemad mehed ei suutnud luua ühist visiooni, kuidas meeskonda kokku panna ja milliseid samme tuleks võistkonna arendamiseks teha. Veel olevat Rosas takistanud Guptal kandideerida Sacramento Kingsi peadirektori kohale, mille lõpuks sai endale Monte McNair.

Ühtlasi ilmnes kolmapäeval, et Minnesota meeskonnast lahkus samal päeval ka üks naissoost töötaja, kellega väidetavalt oli Rosasel abieluväline suhe.

Rosase ajutine asendaja on meeskonna asepresident Sachin Gupta.

NBA uus hooaeg algab Eesti aja järgi 19. oktoobril, kui avamängus lähevad omavahel vastamisi Brooklyn Nets ja tiitlikaitsja Milwaukee Bucks.