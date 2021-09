Korvpalli kuulsuste hall sai uued liikmed

Nimekamatest mängijatest said kuulsuste halli liikmeteks Paul Pierce, Chris Bosh, Ben Wallace, Chris Webber ja Toni Kukoc. Samuti sai teist korda kuulsuste hall liikmeks Bill Russell, kes seekord lisati kuulsuste halli oma treeneritöö eest. Boston Celtics'i peatreenerina võitis Russell 1968 ja 1969 aasta tiitlid ning oli esimene mustanahaline peatreener NBA-s.

"Ma tahaksin tänada Michael Jordanit ja Scottie Pippenit, et nad minule olümpial tuule alla tegid. See motiveeris mind rohkem pingutama, et minust saaks Chicago Bulls'i eest oluline mängija," sõnas horvaat Toni Kukoc oma kõnes.

"Enne kui ma Miami Heat'iga lepingu sõlmisin, võttis Pat Riley meie omavahelisel kohtumisel taskust ühe kotikese. Kotis olid kõik tema tiitlite eest saadud sõrmused ja ta andis mulle ühe. "Anna mulle see tagasi, kui me koos tiitli võidame", ütles ta. Kõik teavad, et ma võitsin Heat'iga koos kaks tiitlit, aga ma ei andnud talle seda sõrmust tagasi. Ma ootasin õiget aega ja arvan, et täna on õige päev Patile see sõrmus tagastada", rääkis Chris Bosh oma kõnes.

Naismithi kuulsuste halli liikmeks valiti veel Rick Adelman, Val Ackerman, Cotton Fitzsimmons, Howard Garfinkel, Clarence Jenkins, Bob Dandridge, Jay Wright ja Pearl Moore.

Naismängijatest valiti kuulsuste halli liikmeteks kahekordne olümpiavõitja Yolanda Griffin ja kolmekordne WNBA kõige väärtuslikum mängija Lauren Jackson.