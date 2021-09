Gross: ei suutnud kuidagi terveid katseid kokku panna

WRC Ford Fiestaga võistelnud Eesti ralli meistrivõistluste üldliidri Georg Grossi - Raigo Mõlderi laupäevane ralli kõige paremini ei alanud. Esimese katse järel asusid 0,2 sekundiga juhtima Ken Torn ja Kauri Pannas, kes jäid liidriks ka teise katse järel, samas kui Gross - Mõlder vahepeal teelt väljas põllu peal käisid.

"Väga keeruline oli," tõdes Gross. "Tegelikult me nägime hommikust peale, et meil on see kiirus olemas, mida me ise oma tempoks peame, aga ei suutnud kuidagi terveid katseid kokku panna. Siin käisime põllu peal, seal andsime sekundeid ära, raske oli. No ei saa kuidagi kohe alguses minema. Ikka väga-väga keeruline. Auto on kiire ja kuidagi ei julge teda kohe lahti lasta."

Kolmandal katsel edestas Gross juba Torni ja kuigi viimane jäi veel 0,4 sekundiga üldliidriks, võitis Gross neljanda, lõunapausi eelse katse ja siis enam selja taha ei vaadanud. Katsevõitud võttis ta ka viiendal ja kuuendal katsel ning kuigi seitsmes katse läks taas Tornile, oli Grossi edumaa - 23,4 sekundit - viimase katse eel juba piisavalt turvaline.

"Mida päev edasi, siis pealelõunat läks juba päris heaks," sõnas Gross. "Kuigi meil kadusid eelviimase katse lõpus pidurid ka korraks ära, saime nad ikka üles äratatud ja ilusti siia [finišisse]."

Viimase katse võit kuulus Grossile koguni 12,2 sekundiga, kokkuvõttes võeti Torni - Pannase ees 35,6 sekundiline võit. Pjedestaali kolmandale astmele tõusid Raul Jeets ja Timo Taniel.

"Ken sõitis ikkagi väga kiiresti ja näha on, et ta on arenenud kõvasti edasi," kiitis Gross konkurenti. "Selles mõttes väga palju pole jäänud, kui mind hakkab kätte saama, siis on juba päris lootust maailmas läbi lüüa!"

Georg Gross jätkab kindla liidrina ka Eesti meistrivõistluste üldarvestuses. Oktoobri teisel nädalavahetusel on ees ootamas veel Saaremaa ralli.