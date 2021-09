Mercedesed olid teisel vabatreeningul kiireimad, Ferrarid hädas

Hamiltoni kiireim aeg oli 1.23,246, millega edestas soomlasest tiimikaaslast 0,222 sekundiga. Kolmandaks tuli Red Bulli piloot Max Verstappen, kes kaotas Hamiltonile 0,416 sekundit.

Esikümnesse mahtusid veel Sergio Perez (Red Bull; +0,671 sekundit), Esteban Ocon (Alpine; +1,017), Robert Kubica (Alfa Romeo; +1,034), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo; +1,256), Fernando Alonso (Alpine; +1,293); Pierre Gasly (AlphaTauri; +1,408) ja Lando Norris (McLaren; +1,419).

Itaalia GP sprindisõit toimub laupäeval kell 17.30, põhisõit Monza ringrajal toimub pühapäeval kell 16.00.

Ferrari piloot Carlos Sainz sattus vabatreeningu alguses õnnetusse, milles sai tema auto kõvasti kannatada. Piloodi endaga oli kõik korras, kuid Sainz läheb Monza ringrajalt veel tervislikke kontrolle läbima.

