Maar: võitlusliku poole pealt andsime endast kõik

Eesti võrkpallikoondis kaotas neljapäeval enda viimase mängu kodusel EM-finaalturniiril Prantsusmaale 0:3 (18:25, 17:25, 19:25) ning sellega lõppes Eesti jaoks Euroopa meistrivõistluste hooaeg. Eesti koondise libero Silver Maar ütles ERR-ile, et mängijatele midagi ette heita ei saa, sest kõik võitlesid.

Maar ütles, et kõige enam jäävad kripeldama mängud Läti ja Horvaatia vastu. "Nii lähedal oli, oli võimalik Horvaatia ära võtta kindlalt, aga mängu keskel toimus murrang ja sealt ta läks," ütles libero pärast neljapäevast kohtumist Prantsusmaaga.

Ta märkis, et üldjoontes võib turniiriga rahule jääda, aga ebaõnnestumisi oli ka. Maar lisas, et esimeses mängus oli närveerimist kõige rohkem, aga mida turniir edasi, seda vabamalt ta ennast tundis. "Kui endal hästi välja ka tuleb, siis seda kindlamaks lähed. Ja Raidult (Rikbergilt - toim) tuli häid õpetussõnu," ütles Maar.

Ta ütles, et paljud põhikoosseisu kuulunud noormängijad said karastuse ning on kindlasti järgmistel turniiridel enesekindlamad.