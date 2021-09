Kollo: üritasime vastu hakata, aga klassivahe tuli kiiresti välja

Eesti võrkpallikoondis kaotas neljapäeval enda viimase mängu kodusel EM-finaalturniiril Prantsusmaale 0:3 (18:25, 17:25, 19:25) ning sellega lõppes Eesti jaoks Euroopa meistrivõistluste hooaeg. Nurgaründaja Kristo Kollo ütles ERR-ile, et olümpiavõitjate enesekindlus ja vaimne pool olid niivõrd head, et eestlastel polnud neile palju vastu panna.

"Üritasime vastu hakata, aga klassivahe tuli suhteliselt kiiresti välja. Olümpiavõitjate enesekindlus ja vaimne pool on nii palju üle, et isegi kui füüsiliselt vahe suur ei ole, siis kindlus ja heas mõttes nahaalsus - seda peegeldus vastastelt rohkem," ütles Kollo pärast mängu ERR-ile.

Kollo ütles, et olümpiavõitja Prantsusmaa vastu tundus mäng palju erilisem ning statistikat tal vajadust vaadata ei olnudki. Ta lisas, et tundis end turniiri jooksul järjest paremini, kuid tahab järgmisteks kordadeks olla heas vormis juba esimesest mängust.

Ta ütles, et eestlased ei suutnud kamba peale üheks konkreetseks mänguks kokku tulla ja parimat mängu teha. "Sattuski kuidagi õnnetult, et ühel mehel oli hea päev, teisel mehel oli halb päev, järgmine päev oli vastupidi. Selline tilbendamine käis, et ühel õnnestus, teisel mitte ja siis vastupidi," lausus nurgaründaja.

"Aga mul ei ole ühtegi etteheidet, kõik andsid endast 100 protsenti, müts maha fänniarmee ees ja müts maha selle võistkonna ees, kõik on nii kõvasti tööd teinud selle nimel. Paraku on tulemus seekord selline, mis teha, see on sport," lisas Kollo.

Ta ütles, et kindlasti tuleb koduselt EM-finaalturniirilt kaasa võtta kogemust, et noortel mängijatel oleks kergem lähiaastatel vanematelt mängijatelt üle võtta.