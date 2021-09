Prantsusmaa võrkpallikoondis loodab olümpiakulla kõrvale EM-tiitli lisada

Tokyo olümpiavõitja Prantsusmaa näitas Tallinnas maailmaklassi, kaotades viie mänguga vaid ühe geimi. Viimases kohtumises rohkem kui 4000 pealtvaataja ees Eestit võitnud prantslastel jagus turniiri kohta vaid kiidusõnu.

"Täiuslik. Saal, atmosfäär ja publik olid väga head, nii et siin oli lihtsalt suurepärane mängida," kiitis Prantsusmaa koondise nurgaründaja Trevor Clevenot.

Võimsate rünnakuliidrite kõrval on Prantsusmaa koondise võtmemängija paljude hinnangul maailma parim libero Jenia Grebennikov. Tema isa Boris Grebennikov on endine Venemaa tippvõrkpallur ja treener. Kogenud libero tõdeS, et pärast ihaldatud olümpiakulla võitmist on olnud raske head hoogu säilitada.

"Meie soov on võita mõlemad turniirid. Teadsime, et pärast Tokyot on keeruline, sest oleme pisut väsinud, aga soov on mängu nautida ja arvan, et mängime hästi," lausus Grebennikov.

Prantsusmaa võitis seni ainsa Euroopa meistritiitli 2015. aastal. Seda, et Prantsusmaa soovib taas tõusta Euroopa parimaks võrkpallimaaks, näitab seegi, et olümpiakoondises põhiraskust kandnud mehed on kõik vaatamata väsimusele koondises ka praegu.

"Valmistusime sel suvel just olümpiamängudeks, aga EM on meile tähtis. See on oluline turniir ja mängime siin, et võita," kinnitas Clevenot. "Vorm ei ole kõige parem, sest meil jäi EM-iks valmistumiseks vähe aega, aga loodan, et oleme järgmisel nädalal rasketeks mängudeks valmis."

Vahetult enne Euroopa meistrivõistlusi sai Prantsusmaa koondise uueks juhendajaks läbi aegade edukaim võrkpallitreener, brasiillane Bernardo Rezende. Brasiilia meeste ja naiste koondisega on ta võitnud üle 30 rahvusvahelise tiitli, sealhulgas kaks olümpiakulda.

"Ta on meiega olnud alles kümme päeva, aga ta teeb väga palju tööd. Tegeleb palju tehnika ja taktikaga, palju on videoanalüüsi. Tal on hea meel, et võitsime. Loodan, et järgmisel aastal töötame veel rohkem, lihtsalt praegu jäi enne turniiri aega väheks," sõnas Grebennikov.

Prantsusmaa kohtub Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis Tšehhiga.