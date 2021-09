Karli Alliku vigastus osutus arvatust tõsisemaks

Eesti võrkpallikoondislane Karli Allik sai EM-finaalturniiri avamängus Lätiga vigastada. Nüüd on teada, et põlvevigastus on osutunud kardetust tõsisemaks.

"Tänaseks on selge, et see pole ainult põlvekedra dislokatsioon, vaid ristatisidemete purunemine. See tähendab, et ta on vähemalt pool aastat võrkpallist eemal. Väga õnnetu kukkumine ja väga valus vigastus," avalikustas võrkpalliliidu president Hanno Pevkur saates "Kuldne geim".

Vigastus saabus hetkel, mil Allik oli uueks hooajaks teeninud elu parima lepingu, siirdudes tänu möödunud aasta edukatele esinemistele Königs Wusterhauseni Netzhoppersist edasi medalite eest heitlevasse Frankfurti.

