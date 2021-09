Kodupubliku ees võitnud Verstappen kerkis MM-sarja liidriks

Parimalt stardikohalt teele läinud Verstappen suutis liidrikohal püsida terve sõidu ja tõrjuda Hamiltoni katsed teda püüda. Üldiselt oli aga Hollandi GP pigem sündmustevaene ja esimesed viis meest lõpetasid nendel kohtadel, millelt nad ka startisid.

"Ootused on siin kõrgel ja see pole alati lihtne," kommenteeris Verstappen kodupubliku ees kihutamist. "Aga tunne on imeline ja publik siin samuti imeline. Me võime kogu tiimiga oma tänase esituse üle rahul olla."

Hamilton: "Milline võidusõit, milline publik - see on olnud imeline nädalalõpp. Max tegi imelist tööd, nii et väga suured õnnitlused talle."

Esikolmikule järgnesid prantslane Pierre Gasly (AlphaTauri), monacolane Charles Leclerc (Ferrari), hispaanlased Fernando Alonso (Alpine) ja Carlos Sainz (Ferrari) ning mehhiklane Sergio Perez (Red Bull). Kõik nad kaotasid võitjale ringiga.

Verstappen tõusis ühtlasi ka Hamiltoni ette MM-sarja üldliidriks. Tal on nüüd koos 224,5 punkti. Kiireima ringiaja saanud Hamiltoni punktisumma kasvas 221,5-ni. Kolmandaks kerkis Bottas (123).