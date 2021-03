Seim koroonast: raske oli sundida end sööma, rääkimata mingist trennist

Hiljuti koroonaviiruse läbi põdenud tipptõstja Mart Seim käis oma kogemusest rääkimas ETV saates "Ringvaade" ja kogub praegu vormi, et jõuda siiski olümpiamängudele.

"Kuskil kaks ja pool nädalat tagasi pühapäeval oli täielik energiakadu, ei saanud voodist püsti, magasin ööpäevaga kuskil 16 tundi," meenutas Seim. "Trennikaaslane Leho Pent läks esimesena testi tegema, tema vastus oli positiivne. Järgmine päev tegin mina ka ja siis see hakkas."

"Kuskil neli-viis päeva olin täitsa pikali. Siis mõtlesin, et võiks natuke võimelda ja proovida. Ehk saab järje peale. Keharaskusega natuke võimlesin, tegin mõned hüpped ja asjad. Keha reageeris sellele sedasi, et kaks tundi hiljem olid külmavärinad, jõud kadus ära. Sain aru, et niipea sellest ei taastu."

Kiusatust trenni teha 2015. aasta Eesti aasta meessportlasel eriti ei tekkinud. "Esimene nädal oli täielik energia puudumine, jõuetus. Suhteliselt raske oli sundida end sööma. Rääkimata mingist trennist."

Nüüd on olukord juba parem. "See nädal oli enesetunne juba täitsa hea ja energiatase on ka taastunud. Tundub, et olen lõpuks viirusest jagu saanud," lausus 30-aastane sportlane.

"Eks iga päevaga natuke tõstame intensiivsust. Ilmselgelt on numbrid veel tagasihoidlikud. Täna juba tegin väikse küki kahesajaga, aga minu maksimumist on see protsentuaalselt 50 protsenti. Ei ole veel head numbrid."

Taastumisel kasutab kunagine MM-hõbe Seim muu hulgas barokambri teenuseid. "See aitab organismi turgutada. Seal saab rõhu all oluliselt suuremal määral hapnikku omastada. Seda on maailmas kasutatud ka koroonaviiruste järgsetest kõrvalmõjudest taastumisel."

Selle nädala lõpus algavad Moskvas tõstmise Euroopa meistrivõistlused, kuhu Seim aga põetud haiguse tõttu ei jõua. Olümpiapiletit saab ehk püüda ka mais. "Hetkel on välja pakutud variant teha mai lõpus sportlastele, kes on kannatanud, üks lisavõistlus, kus saab ka online'is võistelda. Aga seda ei ole hetkel kinnitatud."