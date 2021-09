Avo Keel: märgid olid õhus - valiti Läti nimega president

EM-finaalturniiri avamängus Eesti võrkpallikoondise alistanud Läti koondise peatreener on Avo Keel. Intervjuus ERR-ile ütles ta, et mängu laulis kahte hümni, aga on hetkel sajaprotsendiliselt Läti eest väljas.

"Alustame lõbusamas toonis. Mis märgid juba õhus olid? Kuni sinnamaani, et valiti Läti nimega president. Nad [Eesti ja Läti president] on ka väga sarnased ka näo poolest," lausus Keel.

"Tõsisemaks minnes - tunne on, et saime õigel ajal Eesti kätte. See võit tõstab meie mentaalset fooni päris kõvasti. Meil on kaks vaba päeva. Saame tegeleda Horvaatiaga. Ma pole Horvaatiat veel vaadanud, kuigi mul on kõik materjalid olemas."

"Meie probleem number üks oli Eesti ja probleem number kaks Horvaatia. Ja nii edasi. Hakkame tegelema probleem number kahega," ütles Keel.

Tema sõnul oodati Eestilt rohkem rünnakuid võrgu keskelt. "See on puhas statistika. Eks statistika on ju tegelikult ennustamine. 60 protsenti tõenäosust, 50 protsenti tõenäosust. Või sealt on ainult kümme protsenti. Need ei lähe alati."

"Natuke passisime, siis lõpetasime selle ära - sealt keskelt ei tulnud midagi. Hakkas asi meie jaoks lihtsamaks minema," jätkas Keel ja sõnas, et eestlaste sidemängija vahetus tõi korraks muutuse.

"Ootasime, kaua tuleb. Tuli, kohendasime ennast ümber. Olime vastuvõtul 20 prossa kehvemad, rünnak oli ühte auku, aga meie blokk-kaitse - see näitab seda, et oli õnnestus lugeda nende rünnakuid paremini kui nemad meie omi."

Keel lisas, et tema südametunnistus on puhas. "Mängu alguses sai kaks hümni lauldud. Mina olen praegu Lätis tööl. Loomult lojaalne inimene. Kõigi ihukarvadega Läti eest väljas."