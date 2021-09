Peatreener Enard: lätlased tegid blokis paremat tööd

"Kindlasti on see suur pettumus. Mitte vaid tulemuse poolest, vaid see esitus, mida me pakkusime," lausus Eesti koondise peatreener Cedric Enard ERR-ile.

Prantslane selgitas, et võrreldes kevadiste mängudega Läti vastu oli vastaste koosseisus muudatusi ja see võis mängijaid üllatada.

"See oli imelik, et kui vaadata statistikat, siis me ei jäänud neist palju maha. Blokis tegid nad paremat tööd. Aga igal pool mujal oli okei. Minu jaoks oli suur probleem nende edu blokis, sest me olime tasakaalust väljas."

"Muidu serv oli hea, isegi väga hea," jätkas Enard. "Vastuvõtt ei olnud paha. Selles olukorras, kus olime number nelja positsioonil tasakaalust väljas, peame mängima parema vastuvõtuga."

"Serv ei olnud nii tugev, aga kaotasime fookuse. Minu kahe noore side jaoks oli raske, kuigi koos pakkusid nad mõndagi huvitavat, neil ei läinud asi käest. Aga sellises olukorras pole noortel lihtne."