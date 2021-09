Eesti koondis on ISDE viimase võistluspäeva eel 16. kohal

Esimene krossikatse jäeti hommikul ära, kuna rada oli liialt lagunenud. Päeva alustasid sõitjad endurokatsega, kus Elary Talu suure hoo pealt kukkus ja lohises koos tsikliga teelt välja põõsasse. "See natuke ehmatas ära," ütles Talu. "Täna (reedel) ei olnud väga hea päev, aga olen ühes tükis tagasi."

Priit Biene ütles, et keha on raske võistlusega nüüdseks juba harjunud, kuid pärast esimest katset pidi ta voodis lihtsalt pikutama ja puhkama. "Alguses läks väga hästi. Siis tulid mitte minu kõige lemmikumad põllukatsed, kus kõik läks nihu," lisas Biene. "Homme on lõpukross ja siis saab koju."

Eestlastest oli Elary Talu (KTM, E3) üldarvestuses 67., Priit Biene (Yamaha, E2) 75., Toomas Triisa (Husqvarna, E1) 108. ja Jüri Triisa (KTM, E3) 111.

Üldarvestuses läks taas juhtima hispaanlane Josep Garcia. Rahvusmeeskondadest juhib Itaalia endiselt Hispaania ja USA ees, Eesti hoiab 16. kohta pärast ebaõnnestunud päeva Prantsusmaa ja Sloveenia rahvuskoondiste poolt.

Laupäeval ootab osalejaid ees viimane pingutus, lõpukross, kuhu starditakse tagurpidi järjestuses – kui seni alustasid päeva kõige kiiremad sõitjad, siis nüüd asuvad võistluskeskusest 45 minuti kaugusel asuvale Valle Scrivia krossirajale esimesena teele ja seal starti kõige aeglasemad klubisõitjad.