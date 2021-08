Eesti koondis lõpetas rahvusvahelise endurovõistluse avapäeva 17. kohal

Elary Talu (KTM, E3) oli üldarvestuses 82. ja oma klassis 21. Priit Biene (Yamaha, E2) 88./36., Toomas Triisa (Husqvarna, E1) 108./41. ja Jüri Triisa (KTM, E3) 110./29.

Kõigi eestlaste suurim eesmärk - radadega harjuda ja nii sõitjad kui rattad tervelt lõpuni tuua - läks esmaspäeval korda.

"Sõidus polnud enesekindlust, see oli väga kandiline," kommenteeris Talu esimest sõidupäeva. "Kukkusin kolm korda, sellega kaotasin palju aega. Aga pole midagi hullu, meil on veel viis päeva minna."

"Minul oli tsiklil õhufilter üle määritud ja see ei tahtnud vahepeal käia, suri kiiruskatsel välja," rääkis Biene. "Kõik muu oli korras."

"Oli päris äge," ütles Jüri Triisa, kes on ISDE-l Eesti koondislastest esmakordselt. Nii tema kui teiste eestlaste meelest olid esmaspäevase kuue kiiruskatse rajad võrreldes läbijalutamisel tekkinud muljega hoopis teistsugused, kõvad nagu betoon ja kardetud suurt soont 634 sõitjast ei tekkinudki. "Arvasin, et suured mäed, rasked tõusud, aga sõitma minnes oli natuke lihtsam," lisas Triisa.

"Eks see pinnas tahab harjumist. Aga plaan esimene päev ilusasti lõpuni tulla läks korda," lisas Jüri vend Toomas Triisa. Vendade ajad olid katsetel terve päeva väga võrdsed ning Toomas lõpetas noorema venna ees päeva kokkuvõttes neli sekundit kiirema ajaga. "Nüüd on vähemalt pilt ees, kui kiiresti sõidad ja mis tegema peab, et kiirem olla," lisas Toomas Triisa.

Eestlased, eriti Toomas, startisid esmaspäeval üsna ees ja rajal ei olnud veel sees jälge, kuhu toetada. "Homme on rajad sisse sõidetud ja olukord sootuks teine," sõnas Triisa.

Tolm ei seganud samuti, kuigi katseid võis juba kümnete kilomeetrite kauguselt näha, sest sõitjate poolt üles tõstetud tolmupilv tõusis kõrgele. Tuli lihtsalt teiste sõitjatega piisavalt distantsi hoida. "Küll me tõuseme, see oli alles esimene päev sõita," kommenteeris Biene Eesti 17. kohta riikide üldarvestuses.

Redmoto klubimeeskond (Priit Raid, Meelis Järv ja Ragnar Valdstein) oli esmaspäeval 131. Teisele päevale läheb üldarvestuses kiireimana vastu Josep Garcia (Hispaania, E2), Itaalia koondis juhib Hispaania ja USA ees.