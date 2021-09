Vuelta: 23-aastane prantslane teenis karjääri esimese etapivõidu

Mäefinišiga lõppenud 202,2 km pikkusel etapil ründas Champoussin umbes poolteist kilomeetrit enne finišit ja suutiski vahe sisse sõita, juhtides kilomeeter enne lõppu koguni 20 sekundiga. Lõpuks edestas ta Vuelta üldliidrit Primož Roglicit (Team Jumbo-Visma) kuue ja Adam Yatesi (Ineos Grenadiers) ning Enrico Masi (Movistar) kaheksa sekundiga.

Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) lõpetas etapi 90. kohaga, kaotades võitjale 27.20, Martin Laas (Bora-Hansgrohe) sai 134. koha (+40.31).

Üldarvestuses on Roglici edu Masi ees 2.38, kolmandaks tõusis austraallane Jack Haig (Bahrain - Victorious), kes kaotab juba 4.48. Taaramäe langes kaks kohta ja on nüüd 55. (+2:55.31), Laas on kokkuvõttes 140. kohal (+5:52.34).

76. Vuelta lõpeb pühapäeval 33,8 km pikkuse eraldistardist sõiduga.