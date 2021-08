Juunioride MM-ilt hõbemedalitega naasnud Enok ja Millend: siht on selge

Enok sõitis Keeniasse kindla plaaniga medal ära tuua. 19-aastase neiu sõnul oli eesmärk selge, sest suve keskel Tallinnas toimunud juunioride Euroopa meistrivõistlused õpetasid pingete ja emotsiooniga toime tulema ning siht oli MM-i kodusest suurvõistlusest veel enam nautida.

Enoki sõnul võistluse jooksul raskeid hetki ei olnud, alles järgmisel hommikul tunda andnud lihasvalu aitas mõista, et on pingutatud küll. "Kõik läks väga sujuvalt ja neid raskeid hetki tõesti ei olnudki."

Enda parimaks soorituseks peab eestlanna tõkkejooksu, mille kallal on ta ka palju vaeva näinud. "See oli kohe esimene ala, siis olid emotsioonid laes ja sealt oli hea edasi minna," sõnas ta.

Finaaljooksu vältel kolmandat positsiooni hoidnud 100 m tõkkejooksja Millend teatas, et ootamatult kukkunud liidrit ta märkas küll, aga eestlannat see ei seganud. "Alateadlikult sain aru, et mingi rabelus seal keskel toimub," ütles Millend.

Peale finaaljooksu toimetas üllatuslikult Eesti lipu Millendini võitjast jamaikalanna. Kuigi saatejuht pakkus, et konkurendid tunnevad kaasvõistlejaid hästi ja lipu eestlannani toimetamine polnud juhuslik, kummutas Millend selle väite. "Treener vist andis [lipu] Jamaika sportlase kätte, et see minuni tuua. Ma ise olin seal nii ekstaasis ja ei saanud eriti midagi aru, nii et siis tõi Jamaika sportlane mulle Eesti lipu," ütles ta. "Väga imeline," kirjeldas ta lipuga esikolmiku pildi tegemise tunnet.

Mõlemad neiud on juba maast madalast spordiga tegelenud. Enoki arvates tekib arusaamine, et spordiga võiks tõsisemalt tegeleda, põhikooli lõpus. "Kui on huvisid palju, mul oli näiteks võrkpall ja kergejõustik, siis treener pani mind valiku ette – nüüd otsusta ära, kumba sa rohkem teha tahad," rääkis ta. "Kui sa südame järgi valid, siis see ei ole nii raske. Natuke kurb küll, aga ma usun, et kergejõustiku valimine oli seda väärt," kõneles eestlanna otsustamise raskusest.

Millend tegeles väiksena judoga, 1. klassis hakkas ta paralleelselt kontaktspordile käima ka kergejõustikutrennis. Kahe täiesti erineva spordiala harrastamine kestis paar aastat, siis hakkas kergejõustikus paremini minema ja neiu otsustas judost loobuda. "See meeldis ikka rohkem. Alguses tegin mitmevõistlusest kõiki alasid, siis jäi tõkkejooks lemmikuks."

Enokile aga meeldisid kõik mitmevõistluse alad ja lemmikut ei suutnudki valida. Tal on hea meel, et mitmevõistluse tase on nii poiste kui tüdrukute seas tõusnud. "Kümnevõistluse poisid on nii tublid, et nüüd tuleb kuidagi seda seitsmevõistlust ka nii-öelda üles kütta," lausus ta.

Oma suurimaks eeskujuks peab seitsmevõistleja belglannat Nafissatou Thiami, kes on Euroopa ja maailmameister ning kahekordne olümpiavõitja. "Noorena vaatasin teda esimest korda telekast ja mõtlesin, et nüüd ma tahan ka seitsmevõistlust teha," kõneles Enok.

Millendi eeskuju on aga kohalik tõkkejooksuäss Rasmus Mägi. "See on ikka väga, väga uhke, kuidas Rasmus olümpial esines ja see jättis väga tugeva emotsiooni."

17- ja 19-aastased neiud näevad ka end tulevaste tippsportlastena. "Siht on selge," ütles Enok.

Audentese spordigümnaasiumis käinud Enokil oli õppimist ja kaks korda päevas treenimist küllaltki lihtne kombineerida ja sama joont kavatseb ta hoida ka Ameerika Ühendriikidesse õppima ja sportima minnes. Enok asub sügisest Oklahoma ülikoolis kommunikatsiooni tudeerima.

Tallinna 21. Koolis õppiv Millend aga sporti ja õppimist nii lihtsalt ühildada ei saa. "Päeval käin koolis, õhtul lähen trenni, siis jõuan koju ja hakkan õppima. Nii see käib," rääkis neiu.