U-20 MM-i hõbe Millend: medalist ei osanud isegi unistada

MM-il mitu suurepärast jooksu teinud Millendi sõnul peitub ühtlase soorituse taga väga kõva ettevalmistus. "Närviga toimetulekule aitas kaasa see, et sain esimest korda ära võistelda Euroopa meistrivõistlustel. Siin oli närviga juba palju lihtsam," rääkis 17-aastane omavanuste maailma teine.

Finaalis said tulemuse kirja vaid neli sportlast. Jooksu jättis kukkumise tõttu pooleli poolatar Weronica Barcz, šveitslanna Ditaji Kambundji ja slovakitar Viktoria Forster diskvalifitseeriti. Äärepoolsel rajal jooksnud Millendi sõnul oli esimene emotsioon raja osas negatiivne, kuid tagantjärele kõiki sündmusi kogedes oleks keskel jooksmine olnud veelgi kehvem. "Alguses mõtlesin, et halb, et mind äärde pandi, pean seal üksinda jooksma, aga kui nüüd tagasi mõelda, siis ikka väga õnneks läks. Natuke sain aru, et seal midagi toimub [kukkumised], aga väga ei saanud, nii et sain hästi oma jooksu teha."

Võistluse eel oli eestlanna eesmärk poolfinaali jõuda. "Finaali jõudmisest ja medalist ei osanud isegi unistada," rääkis õnnelik Millend.

Olles finišijoone teisena ületanud, näis eestlanna tavapäratult rahulik. "Ma ei saanud mitte midagi aru, ma ei oska isegi kirjeldada seda tunnet. Olin väga, väga üllatunud. See ei ole mulle siiamaani kohale jõudnud," sõnas värske medaliomanik.

Võistluse jooksul esmalt isiklikku ja siis juba ka Eesti juunioride rekordit parandanud Millend ei osanud enda sõnul taolist edasiminekut oodata. "Ma teadsin, et olen võimeline umbes 20 sajandikku enda aega parandama ja seda ma arvasingi."

Millendi isiklik rekord pärines 2020. aasta suvest ning oli enne MM-i 14,26. Isiklikku tippmarki uuendas ta reede hommikul toimunud eeljooksus, joostes välja 13,56. Poolfinaalis näitas ta veelgi väledamat sprindijalga, kui püstitas ajaga 13,44 uue U-20 vanuseklassi Eesti rekordi.