Ligi poole sekundiga rekordit parandanud Millend: ma ei tea, kust see tuli!

17-aastane Millend pääses eeljooksust edasi isiklikku rekordit tähistanud ajaga 13,56, poolfinaalis võttis ta 13,44-ga Mirjam Liimaskilt üle pea 20 aastat püsinud Eesti U-20 vanuseklassi rekordi ning finaalis tõi hõbemedali ühe sajandiku võrra kehvem aeg. Enne MM-i oli Millendi tippmargiks mullu suvel Kadriorus joostud 13,93.

"Uskumatu! Siiani on juhtunut raske uskuda," rääkis Millend Tallinna lennujaamas ERR-ile. "Trennides ei olnud enne sellist minekut, ootasin, et võib-olla võiks 20 sajandikku aega parandada, aga et pool sekundit: ma isegi ei oska öelda, kust see tuli."

"Eeljooksus läksingi tegema enda jooksu, nagu olen trennis teinud. Välja tuli aga palju paremini: üllatus pärast jooksu oli nii suur, et ei osanud ise ka uskuda. Ka poolfinaalis läksin enda jooksu tegema, aga tuli veelgi parem aeg: see oli minu jaoks täiesti uskumatu. Finaalis tuli kõik samamoodi välja ja olen superrahul," iseloomustas varem judoga tegelenud eestlanna enda esitusi.

"Tehnika läks paugust palju paremaks, tõkete vahel sain korralikult kiiresti joosta, ei jäänud järgmist tõket ootama. See andis palju kiirust juurde," lisas Millend, kelle sõnul andis Nairobi MM-hõbe kuhjaga motivatsiooni spordiga jätkamiseks.