Paraolümpiale võistlema minema pidanud afgaan palus Tokyosse sõitmiseks abi

Afganistani Paraolümpiakomitee (APC) teatas esmaspäeval, et riigi kaks kvalifitseerunud parasportlast ei osale 24. augustil algavatel paraolümpiamängudel Talibani riigi ülevõtmisele järgnenud segaduste tõttu.

Sportlane edastas Kabulist videosõnumi, milles rääkis, et tunneb end kui vangis ning ei saa naisena murevabalt kodust lahkuda. Ta tunnistas, et elab koos oma perekonna ja sugulastega, kellel on alatoidetud väiksed lapsed.

"Afganistani naise ja Afganistani naiste esindajana palun kõigilt, et te mind aitaksite. Minu kavatsus on Tokyo paraolümpiamängudel võistelda, kuid selleks on mul teie abi vaja," rääkis ta südantlõhestavas videos.

"Ma kutsun kõiki üles mitte lasta Afganistani naiskodaniku õigusi paraolümpial osalemiseks nii lihtsalt ära võtta. Olen nii palju kannatanud, ma ei taha, et see kõik oleks niisama. Palun aita mind," kõneles Khudadadi abipalves.

23-aastane afgaanlanna ja kergejõustiklane Hossain Rasouli pidid teisipäeval Tokyosse jõudma, kuid nad ei saanud riigist ära lennata.