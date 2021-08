Afganistani sportlased saabusid Tokyo paraolümpiamängudele

Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee (IPC) teatas pühapäeval, et kahe äsja Tokyosse jõudnud Afganistani parasportlase vaimne ja füüsiline heaolu on äärmiselt tähtis ning sellest tulenevalt ei anna nad meediale võistluse jooksul ühtegi kommentaari.

Zakai Khudadadi ja Hossain Rasouli saabusid laupäeval Tokyosse, et võistelda 2020. aasta paraolümpiamängudel pärast seda, kui Khudadadi esitas Kabulist lahkumiseks avaliku videopöördumise. Olukord nende kodumaal on peale Talibani võimule tulekut äärmiselt kriitiline.

Kaks sportlast kohtusid olümpiakülla saabudes IPC presidendi Andrew Parsonsi ja teiste ametnikega, teatas IPC kommunikatsioonijuht Craig Spence pressikonverentsil. "Kohtumine oli äärmiselt emotsionaalne, ruumis valati palju pisaraid. See oli tähelepanuväärne, tõesti tähelepanuväärne kohtumine," ütles Spence.

Khudadadi ja Rasouli olid avaldanud soovi meediaga mitte rääkida ja seda austatakse. "See puudutab neid sportlasi, kes täidavad oma unistuse paraolümpiamängudel osaleda," ütles Spence. "Kuna inimelu on kõige tähtsam ning sportlaste heaolu ja vaimne tervis on meie peamine prioriteet, ei suhtle sportlased võistluse ajal meediaga."

Taekwondos võistlev Khudadadi ja kergejõustiklane Rasouli evakueeriti nädal tagasi Afganistani pealinnast Kabulist ja Tokyosse lendasid nad Pariisi kaudu. Sportlased pidid Tokyosse jõudma juba 17. augustil, kuid nad ei saanud lennujaama tunginud rahvamasside tõttu kuidagi Afganistanist minema.