Afganistanist põgenenud naissportlane osales paraolümpiamängudel

Khudadadi esitas 17. augustil avaliku abipalve, milles avaldas lootust keerulisest poliitilisest olukorrast hoolimata Kabulist lahkuda ja esimese Afganistani naissportlasena paraolümpial osaleda. 22-aastane sportlane edastas Kabulist videosõnumi, milles rääkis, et tunneb end kui vangis ning ei saa naisena murevabalt kodust lahkuda. Ta tunnistas, et elab koos oma perekonna ja sugulastega, kellel on alatoidetud väiksed lapsed.

Khudadadi ning Afganistani kergejõustiklane Hossain Rasouli saabusid Tokyosse laupäeval pärast salajast evakuatsiooniprotsessi, mis viis võistlejad Pariisi, misjärel asusid nad Jaapani poole teele.

Kaks sportlast kohtusid olümpiakülla saabudes IPC presidendi Andrew Parsonsi ja teiste ametnikega, teatas IPC kommunikatsioonijuht Craig Spence pressikonverentsil. "Kohtumine oli äärmiselt emotsionaalne, ruumis valati palju pisaraid. See oli tähelepanuväärne, tõesti tähelepanuväärne kohtumine," ütles Spence.

Khudadadi kaotas neljapäevase taekwondo sessiooni esimeses matšis Usbekistani sportlasele Ziyodakhon Isakovale, kes ütles pärast kohtumist, et on õnnelik, et afganistaanlanna paraolümpiamängudele jõudis.

Khudadadi ning tema kaasmaalane Rasouli, kes võistles teisipäeval kaugushüppes, on avaldanud soovi meediaga võistlustel mitte suhelda.