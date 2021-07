Enok avapäeva järel: kogu tänane päev on mulle suur üllatus olnud

Enok alustas seitsmevõistlust 100 m tõkkejooksu ajaga 14,61, mis oli kuus sajandikku aeglasem, kui tema seitsmevõistluse isikliku rekordi (5515 punkti) graafik nõuaks. Kõrgushüppes tuli aga lausa üheksa sentimeetrit parem tulemus, kui senine tippmark.

Ühel Enoki nõrgimal alal, kuulitõukes, sai eestlanna kirja pisut pettumustvalmistava 10.65, kuid 200 meetri jooksus seevastu sündis järjekordne võimas isiklik rekord 24,75. Senine tippmark paranes 37 sajandiku võrra ning temast kiiremini suutis joosta vaid viis võistlejat.

"Kui aus olla, siis kogu tänane päev on mulle suur üllatus olnud," ütles avapäeva viimase ala järel. "Need alad, millelt ma midagi poleks oodanud, õnnestusid just väga hästi. Ilm on niivõrd raske olnud, et jõuvarud said otsa, kuuli ei jaksanud tõugata ja tõkkega oli ka natuke raske. Selle eest, üks ala läks halvasti, siis tõestasin kohe teises ennast. Nii see käibki. See on mitmevõistlus."

Kõrgushüppe võimsa isikliku rekordi kohta ei osanud Enok isegi öelda, kuidas see sündis. 200 meetri rekord oli tema sõnul puhas vaimne töö. "Suutsin ennast lihtsalt realiseerida ja kokku võtta. Seda oli vaja. Kuulitõuke kehv tulemus ärritas mind ja ma ütlesin, et saagu, mis saab. Mina lähen jooksen ja läksin ja jooksin. Panin kõik välja."

Pere, sõprade ja kodupubliku ees võistlemine annab Enoki sõnul talle palju juurde. Homme loodab seitsmevõistleja lihtsalt oma ära teha. "Ma ei kujuta ette, kuidas homne läheb, sest ma ei kujutanud eile õhtul ette, kuidas täna läheb. Mina annan igal juhul endast parima ja ma olen väga positiivselt meelestatud."

Avapäeva järel hoiab 3292 punkti kogunud Enok 7. kohta, edestades isikliku rekordi graafikut (5515) 121 punktiga. Seitsmevõistluse liider on soomlanna Saga Vanninen 3751 punktiga, teisel kohal on hollandlanna Sofie Dokter 3573 punktiga ja esikolmikusse mahub veel britt Abigail Pawlett 3486 punktiga.