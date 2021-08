Vuelta kuuenda etapi võitis taanlane, eestlased esisaja sisse ei mahtunud

Vuelta kuuenda etapi (Requena - Alto de la Montana de Cullera; 158,3 km) esimesed kaks lõpetajat said mõlemad kirja aja 3:30.53, kuid taanlane Magnus Cort Nielsen edestas napilt sloveeni Primož Roglicit, kes ei saanud küll etapivõitu, ent sai lohutusena tagasi punase liidrisärgi.

Cort Nielsen tõusis mõnisada meetrit enne lõppu esimeseks ning suutis säilitada edu jahtiva Roglici ees, kellele järgnes kolmandal kohal itaallane Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick Step; +0.02).

Kaks etappi liidrisärki kandnud Rein Taaramäe küsis natuke enam kui tund pärast kuuenda etapi algust tohtrite abi ning sai etapi lõpuks 159. koha, kaotades liidrile 12 minuti ja 53 sekundiga. Martin Laas lõpetas 142. kohal, liidrile kaotust 10 minutit ja 31 sekundit.

Üldarvestuses asus liidriks sloveen Roglic, teisena jätkab Hispaania velotuuri Movistar Teami rattur Enric Mas (+0.25), kolmas on samuti Movistari mees Miguel Angel Lopez (+0.36). Taaramäelt pärast viiendat etappi liidrisärgi võtnud Kenny Elissonde lõpetas neljapäevase sõidu 23. kohaga ja langes üldarvestuses 34. kohale.

Taaramäe kukkus üldarvestuses 60. (+14.50), Laas on 159. (+32.11).

