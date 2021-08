Rasmus Mägi teeb esimese olümpiajärgse stardi Pärnus

Mitmel kavasoleval alal on lootust, et rünnatakse nii Eesti rekordeid kui Pärnu rannastaadioni tippmarke. Meeste 100 meetri jooksus on stardis käimasoleva hooaja Eesti edetabelijuht Karl Erik Nazarov (isiklik rekord 10,42) ja mitmevõistleja Karl Robert Saluri (10,50). Staadioni rekord on 10,40 sekundiga ukrainlase Aleksandr Sokolovi nimel.

Võistlusõhtu üheks maiuspalaks tõotab kujuneda 300 meetri jooks. Viimasel kahel olümpial 400 meetri tõkkejooksu finaalis Eesti rekordi püstitanud Rasmus Mägi teeb olümpiajärgse avastardi Pärnus just sellel harva võistlusprogrammi kuuluval alal. Jooks tuleb konkurentsitihe, sest Karl Erik Nazarov ja Karl Robert Saluri on tõenäoliselt üsna väledad ka sellel alal. Staadioni rekord on 33,06 sekundiga ukrainlase Aleksandr Sokolovi nimel. Eesti rekordi (32,24) püstitas Marek Niit seitse aastat tagasi Itaalias.

Naiste 300 meetri jooksus sihib Maris Mägi nimel olevat Eesti rekordit (37,95) Marielle Kleemeier, kellel õnnestus suve hakul Tartus neidsamu rekordinumbreid juba korrata. Pärnu staadionil on naistest kõige kiiremini 300 meetrit jooksnud ukrainlanna Tatjana Melnik, kes sai kolm aastat tagasi võiduajaks 37,10 sekundit.

Naiste 100 meetri sprindis on favoriitideks Kristin Saua (isiklik rekord 11,81) ja Liis Roose (12,38). Pärnu rannastaadioni rekord (11,63) kuulub ülemöödunud aasta samalt võistluselt lätlanna Sindija Bukša nimele.

800 meetri jooksus lähevad kiiret jooksu tegema Deniss Salmijanov, Enari Tõnström ja Sten Ütsmüts. Pärnu staadioni kiireima aja sellel distantsil (1.48,8) jooksis Rein Tölp juba 56 aastat tagasi. Naistest on esikohapretendentideks Kelly Nevolihhin ja Laura Maasik.

110 meetri tõkkejooksus asub Pärnust sirgunud Keiso Pedriks (isiklik rekord 13,71) kodupubliku toel püüdma nii Tarmo Jallaile kuuluvat Eesti rekordit (13,62) kui enda nimel olevat Pärnu staadioni tippmarki (13,83).

Tuline võistlus tõotab tulla kaugushüppes. Meestest on peamiseks esikohapretendendiks Janis Leitis Lätist (isiklik rekord 7.98). Talle soovivad lahingu anda valitsev Eesti Meister Karl Robert Saluri (7.68), Henrik Kutberg (7.80) ning Jaak Joonas Uudmäe (7.64). Ukrainlase Sergei Nikiforovi Pärnu staadioni rekord (7.84) võib samuti ohtu sattuda. Naiste seas on peafavoriitideks Tähti Alver (isiklik rekord 6.54) ja lätlanna Mara Griva (6.59).

Meeste odaviskes on üles antud kolm 80-meetri meest Lätist: Rolands Strobinders (85.07), Patriks Gailums (81.91) ja Janis Svens Griva (81.85). Pärnu staadioni rekordi (85.61) püstitas Magnus Kirt samal võistlusel kaks aastat tagasi.

Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga selguvad Pärnus ka Eesti meistrid 10 000 meetri jooksus. Naistest lähevad meistritiitlit püüdma Jekaterina Patjuk, Kaisa Kukk, Olga Andrejeva ja mitmed teised. Meestest on peafavoriitideks takistusjooksu Eesti rekordimees Kaur Kivistik, Leonid Latsepov ja Karel Hussar.

Kergejõustikuõhtu algab laupäeval, 21. augustil kell 17.30. Staadionile pääseb nakkusohutuse tõendi ettenäitamisel, mis kinnitab vaktsineerimiskuuri läbimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivse testitulemuse olemasolu.