Mägi: see töö, mille oleme ära teinud, alles hakkab vaikselt vilja kandma

Millega sa eelkõige rahul oled oma jooksu puhul? Kas esimese või teise poolega või kas tehniliselt saad sa välja tuua midagi?

"Ma arvan, et kõige rohkem sellega, et kõik ringid - eeljooksud, poolfinaalid, finaal - läksid tõusvas joones, nii nagu vaja oli. Tänane (teisipäevane - toim.) enesetunne oli päris hea, oli piisavalt rahulik, positiivne. Selles mõttes kõik oli paigas. Bussis siia sõites, ütleme et, erinevad momendid senisest elust käisid silme eest heas mõttes läbi, et ma tõesti läksin korralikku ja suurt jooksu tegema. Ma arvan, et igas mõttes oli okei jooks, et esimene pool üritasin nii hästi kaasa minna kui vähegi sain ja teisel poolel ka lihtsalt, et ega muud ei olegi," kommenteeris Mägi oma olümpiamängude etteasteid.

Rasmus, sa võistled hetkel kõige kuumemal kergejõustiku alal, sest kahtlemata Karsten Warholmi maailmarekordi järjestikused nihutamised on 400 meetri tõkkejooksu huviorbiiti number üks tõstnud. Mis sa näed, mida veel endas arendada, et selles konkurentsis sinna esikuuikusse tõusta, võib-olla siis medalimeheks saada?

Jah, see mis selle alaga juhtunud on viimastel aastatel, tegelikult see on täiesti uskumatu, et järjest nooremad mehed tulevad ja pole karjääris veel kümmet-kahtekümmet jooksugi teinud, kui juba on aeg väga kiire ja tasemel. Selles mõttes on endal ka huvitav näha, et kuhu me lõpuks välja jõuame. Mis minu enda etteastetesse puutub, siis ma arvan, et see töö mis me oleme ära teinud viimase pooleteist-kahe aasta jooksul, see alles vaikselt hakkab vilja kandma. Saan ennast järjest mugavamalt tunda, et tegelikult need muudatused, mida me oleme teinud kasvõi võrreldes Rio jooksuga, siis see distantsi ülesehitus on 70-80 protsendi ulatuses risti vastupidine. Siin on palju tehnilisi küsimusi, aga kindlasti hea märk on see, et puhta 400 meetri rekordit nihutasin see suvi ja seda tahaks teha ka järgnevatel aastatel, et olla siis veel tugevamal tasemel," oli Mägi tuleviku suhtes positiivne.

Sa vihjasid juba järgnevatele aastatele, niiet täna siin Tokyos seistes on selge, et Rasmus Mägi siht Pariis 2024 on väga kindel?

"Jah, hetkel on küll. Igal juhul tahaks ennast veel proovile panna. Kõigepealt välja puhata ennast nendest päevadest siin, aga mis kõige olulisem, on see, et ala on mu enda jaoks piisavalt huvitav, et leida veel neid nüansse ja endast veel rohkem välja pigistada," ütles kahekordne olümpiafinalist.