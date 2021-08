AMETLIK | Messi liitus PSG-ga ja hakkab kandma numbrit 30

Teisipäeval Prantsusmaa pealinna saabunud Messi lehvitas teda lennujaama tervitama tulnud inimestele PSG sloganiga Ici C'est Paris ("See on Pariis") särgis.

Õhtul läbis Messi edukalt ka meditsiinilise kontrolli ning pani seejärel Pariisi klubi kodustaadionil Parc des Princes'il selga ka oma tulevase vormi numbriga 30. Sama numbrit kandis argentiinlane ka oma debüüdil Barcelona eest.

PSG kinnitas, et on Messiga sõlminud kaheaastase lepingu võimalusega seda pikendada ka kolmandaks hooajaks.

"Olen põnevil, et alustada Pariisi Saint-Germainis oma karjääri uut peatükki," sõnas Messi klubi pressiteate vahendusel. "Kõik siin klubis vastab mu jalgpalliambitsioonidele. Tean, kui talendikad on siinsed mängijad ja treenerid. Ootan väga, et saaksin Parc des Princes'il väljakule astuda."

The emotion, on both sides of this transfer, is something else. People forget that Paris Saint-German have a passionate support that historically stems from the banlieus. Lionel Messi, even at 34, is utterly unrivalled. pic.twitter.com/36oGxTUlcZ