Messi tegi võidumängus PSG eest debüüdi

PSG sõitis pühapäeval neljanda vooru raames külla Reimsile ja võitis Kylian Mbappe 16. ja 63. minuti väravatest 2:0.

Õhtu jääb Pariisi suurklubi fännidele aga pigem meelde seetõttu, et kolm minutit pärast Mbappe teist tabamust tuli nende brasiillasest staari Neymari asemel vahetusest väljakule PSG eest debüteerinud Lionel Messi, kes pühapäeval siiski veel väravani ei jõudnud.

PSG on Ligue 1'i hooaega alustanud nelja järjestikuse võiduga ja 12 punktiga ollakse ka tabeliliidriks. Teisel kohal on kümme punkti teeninud Angers.

No way Reims players are taking pics of their kids with Messi pic.twitter.com/fp65luJHZV