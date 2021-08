Messi jäeti välja ka PSG reedese liigamängu koosseisust

Argentiinlase viimasest kohtumisest on juba päris kaua möödas, sest alates Copa Aerica finaalist pole mees end mänguolukorras proovile panna saanud. Copa America finaal peeti 10. juulil.

Reedesest kohtumisest jäävad lisaks Messile eemale ka Neymar ja vigastusega kimpus Sergio Ramos.

PSG bossi Mauricio Pochettino sõnul on maailma parim väravakütt meeskonda hästi sulandunud ja võistkonna sisekliima suurepärane.

Endine Tottenhami peatreener kummutas ka väited, nagu sooviks prantslaste noor superstaar Kylian Mbappe võistkonnast lahkuda ja Madridi Realiga liituda. "Mbappe on meie mängija ja me tahame, et ta veedaks selle hooaja PSG-s," teatas Pochettino. 22-aastase prantslase leping lõppeb aasta pärast. "Isegi, kui ta PSG-ga lepingut ei pikenda, on ta endiselt PSG mängija ja me oleme temaga väga rahul. Nagu me aru saame, on ka tema meiega rahul," leidis Argentina treener.