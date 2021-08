Venezuela president: Barcelona käitus Messiga räpaselt

Suure jalgpallifännina tuntud Venezuela president Nicolas Maduro teatas valitsuse üritusel, et tal ei jagu sõnu kirjeldamaks seda, mida Barcelona jalgpalliklubi oma suurimale staarile Lionel Messile tegi.

Maduro sõnul vesistas ta jalgpalluri klubist lahkumise üritusel ühes Messiga. "Kui ma teda nutmas nägin, hakkasin ka ise nutma, sest ta on siiras kutt, tõeline võit spordimaailmale. See, mida Barcelona juhtkond spordimaailma suurimale kalliskivile tegi, ei oma isegi nimetust. Nad kohtlesid teda nagu kõntsa. Ainus asi, mida Messi tahtis, oli karjäär Barcelonas lõpetada," rääkis Maduro.

Presidendi sõnul on nüüd kõik siiski jälle õnnelikud, sest Messi leidis Pariisi Saint-Germaini näol uue väärika koduklubi. "Ma olen kindel, et Messi kogub end ja on PSG-s taas meistrite meister."

Argentiinlane liitus Pariisi suurklubiga teisipäeval, kaks päeva peale seda, kui selgus, et Barcelonal pole võimalik ründeässale uut lepingut pakkuda.