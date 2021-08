Pisarais Messi kinnitas Barcelonast lahkumist, PSG-ga pole asi veel paigas

Barcelona jalgpalliklubi tähtmängija Lionel Messi kinnitas pressikonverentsil, et lahkub klubist, kus ta on veetnud kogu senise mängijakarjääri, aga pallimist ei lõpeta.

"Kuni olen konkurentsivõimeline ja kuni mu keha vastu peab," kommenteeris kuuel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud mees küsimust jätkamise kohta. "Nii kaua kui saan - jätkan võistlemist."

Kui Barcelona president Joan Laporta ja Prantsusmaa ajaleht L'Equipe on teatanud, et argentiinlase karjäär jätkub Pariisi Saint-Germainis, siis mängija ise seda ei kinnitanud.

Pariisi Saint-Germain ei soovi kuuldusi Messi saabumisest kommenteerida. "Me ei ole selles positsioonis, kus saaks midagi kinnitada," teatas klubi kõneisik.

Neljapäeval teatas Barcelona, et Messiga uut lepingut pole võimalik sõlmida ja seega mees Barcelonas mängimist ei jätka. Põhjusena öeldi olevat rahalised takistused ja Hispaania liiga reeglid.

Messi on esindanud FC Barcelonat terve oma karjääri ja võitnud klubi ridades muuhulgas neli Meistrite liiga karikat ja kümme Hispaania liiga meistritiitlit.

"See on minu karjääri kõige raskem moment," lausus pressikonverentsil pisaratega võidelnud argentiinlane. "Kui klubi mulle seda teatas, siis lihtsalt tardusin. Mulle justkui kallatuks pähe ämber jääkülma veega ja see annab endiselt tunda."

"Kui ma jõuan koju, siis läheb kindlasti hullemaks. Aga mind ümbritsevad minu lähedased, jätkan jalgpalli mängimist ja kui ma seda teen, siis läheb kindlasti pisut lihtsamaks."