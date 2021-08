Messi: minu eesmärk on PSG-ga võita Meistrite liiga

34-aastane Messi võitis Barcelonaga neli Meistrite liiga trofeed, neli rohkem, kui PSG-l praegu auhinnakapis. Pariisi suurklubi jõudis üle-eelmisel hooajal küll finaali, kuid kaotas Müncheni Bayernile.

"See on ambitsioonikas klubi," rääkis Messi kolmapäevasel pressikonverentsil. "On näha, et nad on valmis kõigi tiitlite nimel võitlema. Minu unistus on võita veel üks Meistrite liiga trofee ja usun, et siin on selle saavutamiseks ideaalne koht."

Messi lisas, et pole kindel, kuna saab PSG eest esimest korda väljakule joosta. Viimati mängis ta täpselt kuu aega tagasi, kui aitas Argentinal Copa America finaalis võita Brasiiliat. "Olen puhkuselt naasmas. Vajan veidi ettevalmistust, et end käima saada. Loodetavasti tuleb debüüt peatselt, aga ma ei saa kuupäeva öelda, see on treenerite ülesanne," lisas ta.

PSG tegevjuht Nasser Al-Khelaifi rääkis pressikonverentsil, et Messi palkamisega ei riku PSG finantsreegleid. "Oleme alati finantsreeglitega (FFP) kursis. See on esimene asi, mida enne üleminekuid oma turundus- ja finantsinimeste ning advokaatidega arutame. Arvan, et meedia peaks keskenduma positiivsetele, mitte ainult negatiivsetele külgedele," sõnas Al-Khelaifi.