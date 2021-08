Eelmist juhatust siunanud Laporta: Barcelona võib paari aastaga taastuda

Laporta andis esmaspäeval pressikonverentsi, kus sõnas muuhulgas, et Barcelona lõpetas eelmise aasta 451 miljoni euroga miinustes. Lisaks ulatuvad klubi võlad tema kinnitusel 1,35 miljardi euroni, millest 673 miljonit ollakse võlgu pankadele.

"Meie palgafond moodustab klubi sissetulekutest 103 protsenti. Eelmise juhatuse palgastrateegia oli vale: veteranidel olid pikad ja noormängijatel lühikesed lepingud, mis teeb nüüd läbirääkimised väga keerukaks," sõnas Laporta.

"Eelmine juhatus saatis Lõuna-Ameerikasse talente avastama inimese, kellele maksti kaheksa miljonit eurot. Nad said Neymari müügi eest 222 miljonit eurot, mis kulutati valguskiirusel ja ebaproportsionaalselt. Nad on oma tegude eest vastutavad ja keegi ei pääse karistustest. Praegu on klubi 1,3 miljardi euroga võlgades, majanduslik olukord on murettekitav, dramaatiline," lisas president.

Samas sõnas Laporta, et on klubi tulevikku vaadates positiivselt meelestatud, öeldes, et Barcelonal on silmapiiril mitu võimalikku suursponsorit. "Usun, et suudame taastuda paari aastaga. Meil on mitmeid pakkumisi ja see on mõistagi lootustandev, oleme heas tujus."

Keerulise finantsolukorra tõttu pidi Barcelona nädalapäevad tagasi loobuma klubi legendist Lionel Messist, mängijad eesotsas Gerard Pique, Jordi Alba ja Sergi Robertoga on nõustunud palgakärbetega. "Oleme Messile igavesti tänulikud," kinnitas Laporta. "See on olnud edukas armastuslugu, mis pidi paraku lõppema. Teda PSG-s näha tekitas vastuolulisi tundeid. Oleksin soovinud teda näha Barcelona särgis, aga klubi on indiviididest tähtsam."