EM-iks valmistuvad Eesti ja Soome mängisid treeningmängul 2:2 viiki

Alustati kahel eraldi väljakul, mõlemad meeskonnad jagati kaheks. Põhiväljakul peeti neli geimi, teisel platsil kaks geimi, pärast mida liikusid teise väljaku mängijad põhimänguga, vahendab Volley.ee.

Eesti alustas põhimängu koosseisus Robert Viiber, Oliver Venno, Robert Täht, Albert Hurt, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, libero Rait Rikberg.

Põhimängu avageim kulges tasavägiselt, ent lõpuks pani Soome maksma 25:20 paremuse, selle geimi edukaim oli meie poolelt kuue punktiga Albert Hurt. Teises geimis vahetas Johan Vahter välja Rait Rikbergi. Seda vaatust läks Eesti koondis 10:7 juhtima, ent soomlased viigistasid õige pea. Eesti pääses soomlaste eksimuste toel ette 17:15, ent Soome tuli uuesti viigini 19:19. Lõpp oli tasavägine, Viiberi serviäss tõi Eestile geimpalli seisul 25:24 ning Viiberi teine äss andis tulemusega 26:24 geimivõidu Eestile. Hurt oli viie punktiga Eesti resultatiivseim.

Kolmandas vaatuses sekkusid vahetusest Silver Maar, Kristo Kollo ja Renet Vanker. 7:11 kaotusseisus kasutas peatreener Cedric Enard mõtlemisaega. Vankeri ühene blokk tõi Eesti punkti kaugusele 14:15. Viigini jõudis kodumeeskond 17:17 seisul, ent kiirelt oli Soome edu taas kolmepunktiline 20:17. Tähe kaks serviässa tõid aga tabloole 20:20 viigi ning ka järgmine punkt tuli Eestile, sundides soomlasi aega maha võtma. Esimese geimpalli tõi Kollo seisul 24:22, kuid Soome viigistas 24:24 ja Eesti pidi kasutama mitut geimpalli, kuni lõpuks Tähe rünnak geimi 28:26 lõpetas. Täht tõi selles geimis seitse punkti.

Neljandas vaatuses mängisid Kristo Kollo, Robert Viiber, Karli Allik, Johan Vahter, Renee Teppan, Henri Treial ja Andri Aganits. Teppani rünnaku järel oli Soome edu geimi keskel 16:14. Eesti oli pigem tagaajaja rollis, kuni jõuti punkti kaugusele 22:23, ent geim siiski soomlastele tulemusega 25:23.

Eesti resultatiivseimaks tõusid võrdselt 11 punktiga Albert Hurt (+9) ja Robert Täht (-3), üheksa punkti lisasid nii Oliver Venno (+5), Renee Teppan (+8) kui Ardo Kreek (+4). Eesti meeskonna vastuvõtt oli 54%, rünak 47%, blokist saadi 10 punkti ja servil löödi seitse ässa (neist kolm läks Tähe arvele) ja eksiti 19 servil.

Soome edukaim oli rünnakul 15 punktiga (+8) Sakari Mäkinen, soomlaste vastuvõtt oli 42%, rünnak 51%, blokipunkte koguti üheksa, servipunkte neli (eksiti 20 pallingul).

Peatreener Cedric Enard sõnas, et esimene mäng oli rabe, nagu võis eeldada, ent üldjoontes liiguvad asjad õiges suunas. "See oli hea esimene samm, pean olema mõne mängijaga ettevaatlik, Kert Toobal ja Märt Tammearu ei saa vigastuste tõttu Soome vastu kaasa teha ja Robert Tähega ei taha samuti üle forsseerida. Robi pole veel sellises mängulises seisus, nagu ta muidu on, aga see on mõistetav pärast nii pikka pausi. Õnneks on valu osas temaga hästi, peame lihtsalt kannatlikud olema ja mitte kiirustama," sõnas peatreener.

"Oleme tugevaid trenne teinud ja mehed on seetõttu ka veidi väsinud. Mul on nüüd mõned teemad, millest meestega rääkida ja kus saaksime asju paremini teha. Aga need pole rasked asjad, mida parandada, lihtsalt tuleb mõnele nüansile tähelepanu juhtida ja meelde tuletada, et mängiksime distsiplineeritult. Mõistan, et me ei saagi veel väga efektiivselt tegutseda, see võtab veidi aega, et mänguline vorm leida," lisas juhendaja.

Vigastuste tõttu ei saa mängudes Soome vastu kaasa teha kapten Kert Toobal ja Märt Tammearu.

Teisel väljakul paralleelselt kahe geimini peetud treeningmängus jäi 2:0 (25:20, 25:15) peale Eesti. Eesti meeskond mängis koosseisus Renet Vanker, Renee Teppan, Kristo Kollo, Karli Allik, Henri Treial, Andri Aganits, Silver Maar, Rait Rikberg. Eesti edukaimateks kerkisid võrdselt kaheksa punkti toonud Renee Teppan (+3) ja Kristo Kollo (+6), Andri Aganits lisas kuus silma (+5).

Homme kell 16.00 mängitakse sama vastasega ametlik kontrollkohtumine.